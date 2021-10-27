Türkiye Gazetesi

Hollanda’da bilim adamları, deniz seviyesine yakın olan ülkenin daha önce tahmin edilenden daha yüksek deniz seviyesi artışları yaşayacağı konusunda uyarılarda bulundu.

BİLİM ADAMLARINDAN UYARI GELDİ

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI) tarafından yapılan araştırmada, ülke kıyılarındaki deniz seviyesi artışlarının beklenenden daha fazla olacağı belirtildi.

2 METREYE ULAŞABİLİR

Ülkenin iklim değişikliğinin neden olduğu tehlikeli hava olaylarından derinden etkileneceği belirtilen araştırmada, 2100 yılına kadar yükselişin iki metreye ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

“OKUMAK GEREKLİ”

Hollanda Altyapı ve Sudan Sorumlu Devlet Bakanı Steven Weyenberg, “Neşeli bir okuma olmayabilir, ancak okumak gerekli” derken, “İklim değişikliğinden çocuklarımız için yaptığımız bir şey olarak bahsetmek, aciliyeti hafife alıyor” diye ekledi. KNMI, sera gazı emisyonlarının azaltılmaması durumunda Hollanda kıyılarındaki deniz seviyesinin 2100 yılına kadar 1,2 metre yükselebileceğini söylerken, 2014 yılındaki raporda yayımlanan 1 metrelik artış tahminini güncelledi.

DENİZ SEVİYESİ 2 METRE YÜKSELEBİLİR

Raporda, Antarktika’daki buzulunun erimesi hızlanırsa, deniz seviyelerinin 2100 yılına kadar 2 metre yükselebileceğini söyledi. Enstitü ayrıca, nehir seviyelerinin yaz aylarında daha düşük, kışın daha yüksek olması beklendiği için, hem daha şiddetli yaz fırtınaları hem de kuraklık konusunda uyardı.

“ALÇAK TOPRAKLAR”

“Alçak topraklar” anlamına gelen ve kendi dilinde “Nederland” olarak adlandırılan ülkenin yüzde 26'sı deniz seviyesinin altında yer alırken, en alçak noktasının ise yedi metre derinde yer alıyor. Hollanda topraklarının yüzde 50’si ise deniz seviyesinden bir metre veya daha fazla yükseklikte bulunuyor.

HER YIL YÜZ MİLYONLARCA YATIRIM YAPILIYOR

Deniz seviyesine çok yakın olan Hollanda, nehirleri ve Kuzey Denizi kıyıları boyunca binlerce kilometrelik setlerle korunurken, ülkedeki oluşturulan delta fonu ile iyileştirme ve bakım için her yıl yüz milyonlarca euro yatırım yapılıyor.

Hollanda Su Kurulları Birliği başkanı Rogier van der Sande yaptığı açıklamada, “Aşırı hava koşullarına uyum sağlamak ve deniz seviyesindeki yükselmeleri tahmin etmek yeni bir hükümet için en önemli öncelik olmalı” dedi.

“İKLİM KRİZİ BURADA”

Ülkede dört parti şu anda bir sonraki iktidar koalisyonunu kurmak için müzakere ederken tartıştıkları konuların başlarında iklim önlemleri geliyor. Hollanda Altyapı ve Sudan Sorumlu Devlet Bakanı Steven Weyenberg, daha fazlasının yapılması gerektiğinin açık olduğunu söylerken, “İklim krizi burada. Kırmızı kod ve harekete geçmek hepimize bağlı” dedi.

KNMI, kendi araştırmasına ve Ağustos ayında Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayınlanan bir rapora dayanan bilgileri güncellerken, rapor, BM'nin İskoçya'nın Glasgow kentindeki yıllık iklim konferansının başlamasından bir haftadan kısa bir süre önce sunuldu.

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