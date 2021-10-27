Türkiye Gazetesi

1850’de Batılı ülkelerin çoğu sanayileşmişti ve ekonomileri fosil yakıtlara dayanıyordu.



Elde edilen veriler, Çin’in “krizde tarihi sorumluluğun Batı ülkelerinde olduğu” iddiasını tekzip ediyor. Karbon emisyonları konusunda birincilik ABD’de. Bunları Rusya, Brezilya ve Endonezya takip ediyor.



1850 senesine kadar olan karbon emisyonları incelendiğinde, dünyayı en çok kirleten ikinci ülkenin Çin olduğu ortaya çıktı.



Çin, emisyonun azaltılması konusunda zayıf taahhütlerde bulunurken Devlet Başkanı Şi Cinping de kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmayacak.