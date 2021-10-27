Türkiye Gazetesi

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen kıtalararası balistik füze Agni-V'i Odisha sahilinde yer alan Abdul Kalam adasında test ettiğini duyurdu. Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, füze testinin nükleer silahların "İlk Kullanıma Hayır" taahhüdünün temelini oluşturan "güvenilir minimum caydırıcılık" politikasıyla uyumlu olduğu aktarıldı.

HİNDİSTAN, BALİSTİK FÜZEYE SAHİP 8. ÜLKE OLDU

Açıklamada ayrıca, üç aşamalı katı yakıtlı bir motor kullanan füzenin 5 bin kilometre menzildeki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabildiği ifade edildi. Karadan karaya olan füzenin, 1,5 ton yük taşıyabildiği belirtildi. Hindistan, dünyada kıtalararası balistik füzeye sahip ABD, İngiltere, Rusya, Çin, Fransa, İsrail ve Kuzey Kore’nin ardından 8’inci ülke oldu.

Kuzey Kore’den balistik füze denemesi! Japonya kırmızı alarm ilan etti Son dönemde üst üste füze denemeleri ile dikkat çeken Kuzey Kore’nin iki balistik füze daha denediği açıklandı. Kuzey Kore’nin bu tehlikeli girişimlerinin ardından Japon gemileri alarma geçti. Füze denemesinin Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

Çin, füze denemesi iddiaları reddetti Çin hafta sonu Financial Times gazetesinde yer alan hipersonik füze denemesi yaptığına dair iddiaları yalanladı.

Çin'den hipersonik füze hamlesi! ABD istihbaratının haberi bile olmadı Geçtiğimiz günlerde Çin ordusunun yaptığı tatbikatın Tayvan ile olan ilişkilerinde gerilimi arttırırken, Çin’den yeni bir nükleer füze denemesi geldi. Çin dakikalar içinde uzaydan Dünya'nın herhangi bir yerine ulaşabilecek yetenekteki hipersonik füzesini test etti. Dünyada yankı oluşturan olayda uzamanlar tarafından, Amerikan istihbaratı için sürpriz olduğu, Pekin’in bu hızda teknoloji geliştirmesinin beklenmediği yorumları yapıldı.