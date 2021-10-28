Türkiye Gazetesi

Pandemiyle birlikte dünyadaki zengin ile fakir arasındaki uçurum iyice arttı. Bu duruma dikkat çeken Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, ultra zenginlerin, net servetlerinin sadece bir kısmıyla dünyadaki açlık problemini ortadan kaldırabileceğini söyledi.

Milyarderlere ellerini cebe atma çağrısı yapan Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a atıfta bulundu.

42 MİLYON İNSAN AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERE

Covid ve küresel ısınma sebebiyle birçok ülkenin kıtlığın eşiğinde olduğunu vurgulayan David Beasley “Şu anda dünyada 42 milyon insan açlıktan ölmek üzere. Onlara yardım etmemiz için 6 milyar dolar gerekiyor. BM ve STK’lar yiyecek tedarik etmekte zorlanıyor. Yakıtımız bitti. Paramız tükeniyor. Çalışanlarımıza ödeme yapamıyoruz. Bu krizi daha da şiddetlendiriyor” dedi.

Kripto para piyasasına yaptığı paylaşımlarla yön veren Elon Musk, elinde Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin tuttuğunu, Shiba Inu’ya yatırım yapmadığını açıkladı.

MUSK SERVETİNİ İKİYE KATLADI

Bu para, Musk’ın 289 milyar dolarlık servetinin sadece yüzde 2’sine tekabül ediyor. Öte andan, ABD’li milyarderlerin net serveti, pandemi sürecinde neredeyse iki katına çıkarak, 5,04 trilyon dolara ulaştı.

Bu arada, araç kiralama şirketi Hertz’in 100 bin elektrikli otomobil sipariş vermesiyle Tesla’nın piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.

Avrupa'nın en büyük Apple Store'u İstanbul'da! Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi Apple, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı. Apple CEO’su Tim Cook ise açılışı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Tesla CEO’su Elon Musk bu paylaşıma ise 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yaparak cevap verdi.

Musk, Tesla'nın merkezini California'dan Texas'a taşıyor Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın şirket merkezi California'dan Texas'a taşınıyor.