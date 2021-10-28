Yunanistan’da limanda demirli bulunan yolcu gemisinde yangın çıktı. Patras ile İtalya’nın Ancona kenti arasında seferler düzenleyen Superfast 11 adlı gemideki yangının sebebi henüz belirlenemedi.
YANGIN UZUN SÜRE SONRA SÖNDÜRÜLDÜ
Gemiden yükselen dumanlar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildiği ve yangının uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldüğü ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Gine Körfezi'nde yük gemisini ele geçirmek isteyen korsanlara Rus savaş gemisi müdahale etti Afrika'nın güneybatısında yer alan Gine Körfezi'nde Togo’dan Kamerun’a giden yük gemisini ele geçirmeye çalışan korsanlara, bölgede görev yapan Rusya’ya ait Koramiral Kulakov adlı savaş gemisi tarafından müdahale edildi.
Gemide korona paniği! Mürettebat karantinaya alındı Kocaeli açıklarına demirleyen kargo gemisinin 4 mürettebatının koronavirüs testi pozitif çıktı. Temaslılarla birlikte karaya çıkartılan 12 kişi karantinaya alındı.
Yunanistan’daki yolcu gemisinde korkutan yangın
Yunanistan’ın Patras kentinde limanda demirli olan Patras-İtalya hattında hizmet veren yolcu gemisinde meydana gelen yangın korkuttu.
Yunanistan’da limanda demirli bulunan yolcu gemisinde yangın çıktı. Patras ile İtalya’nın Ancona kenti arasında seferler düzenleyen Superfast 11 adlı gemideki yangının sebebi henüz belirlenemedi.
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