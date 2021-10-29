Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığına dayandırılan bir habere göre Muhammed Şekib, Afganistan'ın Pakistan İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarı oldu. Pakistan, Taliban yönetimini resmen tanımadığı için Şekib, büyükelçi unvanına sahip olamayacak ancak aynı sorumluluğu üstlenecek. Bu arada, Ketta ve Peşaver illerindeki konsolosluklara da iki yetkili atandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Taliban, mühendislere maaşları buğdayla ödeyecek Afganistan'da yoksullara iş imkanı sağlamak isteyen Taliban, çalışacak işçilerin her birine günlük 10 kilogram, mühendislere ise 16,5 kilogram buğday verecek.
Taliban dağıtıma yeniden başladı: Tüm Afganistan halkının pasaport almaya hakkı var Taliban yönetimi, 15 Ağustos'ta durdurulan pasaport dağıtımına yeniden başlanmasının ardından günlük binlerce pasaport verdiklerini ve tüm Afganistan halkının buna hakkı olduğunu açıkladı.
Taliban, Pakistan'a büyükelçi atadı
Afganistan'daki Taliban yönetimi, Pakistan'daki büyükelçiliği ve iki konsolosluğuna temsilciler atadı.
Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığına dayandırılan bir habere göre Muhammed Şekib, Afganistan'ın Pakistan İslamabad Büyükelçiliği Maslahatgüzarı oldu. Pakistan, Taliban yönetimini resmen tanımadığı için Şekib, büyükelçi unvanına sahip olamayacak ancak aynı sorumluluğu üstlenecek. Bu arada, Ketta ve Peşaver illerindeki konsolosluklara da iki yetkili atandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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