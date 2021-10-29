Avrupa Parlamentosu (AP), hukukun üstünlüğü ile ilgili yaptırım mekanizmasını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Birliği Komisyonu'na dava açtı. Konuyla ilgili AP'den "AP Başkanı David Sassoli'nin talebi üzerine Parlamentonun hukuk servisi, AB Komisyonu'na Şartlılık Tüzüğü'nü uygulamaması nedeniyle açtığı davayı Adalet Divanı'na sundu. AB Komisyonu'nun tutarlı bir şekilde hareket etmesini ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son genel kurul görüşmemizde verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir” açıklaması yapıldı.
Geçtiğimiz aralık ayında kabul edilen düzenleme ile AB'nin, hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu durumlarda üye devletlere AB bütçesinden yapılacak ödemeleri askıya almasına izin veriliyor ancak AB Komisyonu şimdiye kadar söz konusu düzenlemeyi uygulanmaktan kaçındı. Bu sebeple AP’nin hukuk işleri komisyonu daha önce AB Komisyonu’na yasal işlem yapılmasını tavsiye etmişti.
Avrupa Parlamentosu AB Komisyonuna dava açıyor sebebi: Polonya ve Macaristan Avrupa Parlamentosu (AP) hukukun üstünlüğünü ihlal eden ülkelerin AB fonlarından faydalanmaması için oluşturulan mekanizmayı çalıştırmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonuna dava açmaya hazırlanıyor.
Avrupa Parlamentosu, ırkçı Yunan milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı Avrupa Parlamentosunda yapılan oylamada, daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Yunanistan'daki ırkçı Altın Şafak Partisi Üyesi Yannis Lagos'un dokunulmazlığı kaldırıldı.
Avrupa Parlamentosu'ndan AB Komisyonu'na dava
Avrupa Parlamentosu, ‘hukukun üstünlüğü’ yaptırım mekanizmasını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği Komisyonu'na dava açtığını duyurdu.
Avrupa Parlamentosu (AP), hukukun üstünlüğü ile ilgili yaptırım mekanizmasını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı Avrupa Birliği Komisyonu'na dava açtı. Konuyla ilgili AP'den "AP Başkanı David Sassoli'nin talebi üzerine Parlamentonun hukuk servisi, AB Komisyonu'na Şartlılık Tüzüğü'nü uygulamaması nedeniyle açtığı davayı Adalet Divanı'na sundu. AB Komisyonu'nun tutarlı bir şekilde hareket etmesini ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bu konuyla ilgili son genel kurul görüşmemizde verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Sözler eyleme dönüştürülmelidir” açıklaması yapıldı.
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