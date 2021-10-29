Türkiye Gazetesi

Kraliçe'nin bu süre zarfında bazı online görüşmeler dahil masa başı görevleri üstlenmeye devam edebileceği ifade edilen açıklamada, ancak herhangi bir resmi ziyaret yapmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, tavsiye doğrultusunda Kraliçe'nin 1. Dünya Savaşı'nda ölenler için 13 Kasım'da düzenlenecek Anma Festivali'ne katılamayacağı ancak ertesi günkü Ulusal Anma Töreni'ne katılma niyetinde olduğu vurgulandı.

BASTONLA HALK İÇİNE ÇIKMIŞTI

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

Kraliçe Elizabeth geceyi hastanede geçirdi 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in çarşamba gecesini hastanede geçirdiği, taburcu edilen kraliçenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kraliçe Elizabeth'e sağlık engeli: Kuzey İrlanda gezisini iptal etti İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, doktorlarının sağlığının şu an için elverişsiz olması sebebiyle uygun görmediği Kuzey İrlanda gezisini iptal etti. Bu durum Kraliçenin koronavirüse yakalandığı iddialarını gündeme getirdi.