Türkiye Gazetesi

İspanya’nın La Palma Adası’na akın var. Turistler ve gezginler yaklaşık 40 gündür süren lav akışını görmek için bölgeye gitti. Gözlem noktalarında ve limanlarda ise kalabalıklar oluştu.

ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ DÜZENLENDİ

Yetkililer ziyaretçiler için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Özel araçlar için de alternatif güzergahlar oluşturuldu. Turistler eşsiz bir doğa olayına tanık olmaktan memnun.

“KARIŞIK DUYGULAR İÇİNDEYİM”

Bölgeye giden kadın turistlerden biri, "Karışık duygular içindeyim. Sonuçta insanlar bundan dolayı acı çekiyor ama bu, onun görülecek bir şey olmasını engellemiyor" dedi.

“EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYORUZ”

Turistlerin bir amacı da felaket nedeniyle kötüye giden bölge ekonomisine katkı sağlamak. Bölgeye gelen turistlerden birisi bu duruma işret ederek, "Buraya gelip volkanı ziyaret ediyoruz, ki bu eşsiz bir şey. Ama biz otel, restoran ve araç kiralama gibi şeylere para harcayarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

2 BİN 162 YAPI KÜL OLDU

19 Eylül'de faaliyete geçen Cumbre Vieja (kumbre vieha) yanardağından akan lavlar 908 hektar alana yayıldı. Çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 162 yapıyı yakıp kül etti.

8 BİN KİŞİ EVLERİNİ TERK ETTİ

Yaklaşık 8 bin kişi de felaket nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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