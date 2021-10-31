Türkiye Gazetesi

Alec Baldwin’in Rust filmi setinde, içinde gerçek mermi olan kurusıkı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i göğsünden vurarak öldürmesi, yönetmen Joel Souza'yı da yaralamasının yankıları sürüyor.

OLAY SONRASI İLK AÇIKLAMA

Olaydan sonra üzüntülerini dile getirdiği bir sosyal medya açıklaması yapan ve Santa Fe’de Halyna Hutchins’in eşi Matt Hutchins ile oğlunu ziyaret eden Alec Baldwin, olaydan sonra ilk kez kamuoyu önünde açıklama yaptı.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan 63 yaşındaki Amerikalı aktör, "Soruşturma devam ettiği için konuşmama izin verilmiyor" dedi.

"O BENİM ARKADAŞIMDI"

Baldwin, "Sante Fe polisinin emri gereği soruşturmayla ilgili hiçbir soruya cevap veremiyorum. Bir kadının ölümüyle ilgili devam eden bir soruşturma bu. O, benim arkadaşımdı" diye konuştu.

"Birlikte film çeken çok, çok iyi bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu" diyen Baldwin, yaşanan trajediyi "Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu" şeklinde anlattı.

FİLM ÇEKİMLERİ TAMAMLANAMADI

Rust filminin bundan sonra artık devam etmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Baldwin, insanların güvenliği için film ve dizi çekimlerinde ateşli silah kullanımının sınırlandırılmasından yana olacağını ve bunun için üstüne düşen her şeyi yapacağını belirtti.

ABD'de basınında yer alan haberlere göre, sette silahı Baldwin'e veren yardımcı yönetmen David Halls ve filmin silah uzmanı Hannah Gutierrez Reed davanın baş aktörleri konumunda.

GÜVENLİK AÇIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme tutanaklarına göre Halls detektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulundu.

Silahın içinde mermi bulunmadığı konusunda oyuncuları ve ekibi uyarmak için kullanılan "Soğuk silah" terimini kullandığını da itiraf eden Halls'un "Gerekli kontrolleri yapmalıydım" dediği ve olayda bir kasıt olmadığının altını çizdiği öğrenildi.

Mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

SETTE ÇOK SAYIDA MERMİ BULUNDU

Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren savcı, "suçlamalar masada" sözleri ile olayla ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini vermişti.

Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı, detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı.

Savcı, sette "muazzam miktarda mermi bulunduğunu" ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Soruşturmadan yansıyan yeminli ifadelere göre, olay, Rust filminin Santa Fe'deki setinde, prova esnasında gerçekleşti. Kameraların kayıtta olmadığı anda, Baldwin, silahı kameraya doğrultarak prova yapıyordu. Tam o sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, kameranın arkasındaki görüntü yönetmenini ve yönetmeni isabet aldı.

"ORTAM GÜVENLİ DEĞİL"

Öte yandan Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı Rust filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Rust filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin’in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.

Haberde, 16 Ekim’de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda “Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil” yazdığı ifade edildi.

Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.

Silahın emniyetinden sorumlu olan yönetmen yardımcısıyla ilgili şaşırtıcı bir gerçek de ortaya çıktı. Üç set çalışanı, yönetmen yardımcısı David Halls’ın 2019'da bir silahın "beklenmedik bir şekilde ateş aldığı" başka bir filmden kovulduğunu açıkladı.

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