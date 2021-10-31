Türkiye Gazetesi

Antalya’da dün 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine mevsimin ilk karının düşmesinin ardından bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim oluyor.

SAHİLLER DOLDU TAŞTI

Zaman zaman havanın açarak güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı binlerce kişinin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu kentte, çok sayıda kişinin de deniz keyfi yaptığı görüldü. Sahile inen bazı kişilerin de kıyıda oturduğu ve arkadaşlarıyla sohbet ettiği görüldü.

Arkadaşları ile balık tutmaya gelen Yavuz Yılmaz, “Antalya’da yaşıyorum. Biz sabah rafting düşünüyorduk. Hava yağmurlu olunca gidemedim. Saç ekimi yaptırdığım için ben denize giremedim. Ama rahatlıkla denize girilecek sıcak hava var. Her şey çok güzel. Kar yağdı, herkes kayak yaparken biz denize giriyoruz” dedi.

Ekim ayında Antalya'ya kar yağdı Antalya’ya mevsimin ilk karı, 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine düştü.

3 kent kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı Kars, Ardahan ve Sivas’ta sabah saatlerinde etkisi gösteren kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ise sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.