Türkiye Gazetesi

Rus bilgisayar korsanları, Londra merkezli mücevher firması Graff’ın hack’lenmesinin ardından devlet adamları, Hollywood yıldızları ve büyük iş adamlarına kadar çok sayıda ünlünün kişisel bilgilerini eline geçirdiklerini açıkladılar. Dark Web denilen derin internette ünlülere ait 69.000 belge yayımlayan grup, bunun buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu, ellerinde daha yayımlanacak sayısız belge bulunduğunu bildirdi. Yayımlanan belgeler arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey ve eski futbolcu David Beckham’a ait kişisel bilgiler de var.

ÖDEMEYİ BİTCOİN OLARAK İSTİYORLAR

Dev hırsızlığın arkasında Rus hacker grubu Conti’nin olduğu sanılıyor. Grup, hassas bilgilerin yayımlanmaması karşılığında milyonlarca dolar değerinde fidye talep etti. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre korsanlar, muhataplarından ödemeleri Bitcoin ya da mücevher olarak yapmalarını istiyor. Graff’tan müşteri listeleri, faturalar, makbuzlar ve kredi kartı dekontları gibi belgeler ele geçiren grup, gizli aşıklar için alınan hediyeleri veya rüşvet olarak mücevher alımını müşterilere karşı şantaj olarak kullanıyor. Uzmanlar grubun hack'leme iddiasının doğru olduğunu belirtirken İngiliz askeri istihbaratında eski bir albay olan Philip Ingram, “Müşteri veri tabanının profili göz önüne alındığında, bu kesinlikle çok büyük bir skandal" dedi.

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