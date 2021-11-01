Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi kapsamında İtalya’nın başkenti Roma’da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren ve F-16 tedariki, ikili ticaret hacminin arttırılması, NATO ittifaklığı, stratejik ortaklık ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmeyi, dünya basını da çeşitli başlıklarla gündemine aldı.

EL CEZİRE: F-16 TEDARİKİ GÜNDEMDE

Uluslararası medya kuruluşları, geniş yer ayırdıkları görüşmenin ayrıntılarını okurlarına aktardı. El Cezire, görüşmede ABD'den Türkiye'ye F-16 tedarikinin gündeme geldiğini yazdı.

"ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZELİM" MESAJI

Biden'ın Erdoğan'a F-16 savaş uçağı talebinin ABD'de bir süreçten geçmesi gerektiğini söylediği, ayrıca iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları etkin bir şekilde ele alma arzusunu dile getirdiği kaydedildi.

"İLİŞKİLERİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEKLER"

İki liderin, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirme konusundaki ortak taahhütlerini dile getirdiği ve bu amaçla ortak bir mekanizma kurma konusunda anlaştıkları belirtildi.