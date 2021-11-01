Türkiye Gazetesi

Covid-19 salgının ortaya çıkmasıyla beraber sıkı tedbirler alan Avustralya, Mart 2020’de kapattığı sınırlarını yeniden açtı. 20 ayın ardından, iki doz Covid-19 aşılı Avustralyalıları taşıyan ilk uçak sabah erken saatlerde Sydney Kingsford Smith Uluslararası Havalimanı'na indi.

İLK UÇAK İNDİ

Yeni Güney Galler Eyalet Başbakanı Dominic Perrottet, yaptığı açıklamada, Los Angeles'tan gelen yolcuların sınırdan girişte veya ülke içinde karantinaya tabi tutulmayacaklarını belirterek "Eyaletimiz için harika bir gün" ifadesini kullandı.

İLK ÖNCELİK AVUSTRALYA VATANDAŞLARI

Ülkeye ilk olarak Avustralya vatandaşları, daimi ikamet sahipleri ve onların birinci derece yakınları kabul edilirken, ikinci sırada uluslararası öğrenciler bulunuyor. Daha sonra da sınırların herkese açılması planlanıyor.

YÜZDE 77,5’İ İKİ DOZ AŞILI

Nüfusun yüzde 77,5'inin Covid-19 aşısının iki dozunu olduğu ülkede, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tek dozunu olanların oranı ise yüzde 88,3'e ulaştı.

ÜÇÜNCÜ DOZ 8 KASIM’DA BAŞLIYOR

Avustralya Terapötik Ürünler İdaresi ve Bağışıklama Teknik Danışma Grubu tarafından onaylanan üçüncü doz Covid-19 aşısı uygulaması kapsamında, 8 Kasım'dan itibaren isteyenlere Pfizer-BioNTech aşısı uygulanacak.

172 BİN 59’A YÜKSELDİ

Öte yandan son 24 saatte Victoria eyaletinde 1471, Yeni Güney Galler'de (NSW) 135, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 5 Covid-19 vakasının kaydedilmesiyle virüse yakalananların sayısı 172 bin 59'a yükseldi.

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