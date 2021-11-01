Türkiye Gazetesi

İskoçya’nın Glasgow şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26) düzenlendi. Konferansa katılan ABD Başkanı Joe Biden, dünya liderlerine seslendi.

“BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ”

İklim kriziyle mücadele için hızlı hareket etme çağrısında bulunan Başkan Biden “Açık konuşmak gerekirse tarihin gözleri üzerimizde ve derin bir soru ile karşı karşıyayız. Harekete geçecek miyiz, gerekeni yapacak mıyız ve önümüzde duran büyük fırsatı değerlendirecek miyiz? Yoksa gelecek nesilleri acı çekmeye mi mahkûm edeceğiz?" dedi.

“YÜZYILDA BİR GÖRÜLEN FIRTINALARI BİRKAÇ AYDA YAŞADIK”

"Glasgow, ortak geleceğimizi korumak için 10 yıllık tutku ve inovasyonun başlangıcı olmalı" diyen Jode Biden “İklim değişikliği dünyayı kasıp kavuruyor. İnsanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yok ediyor. Ülkelere trilyonlarca dolara mal oluyor. Kaydedilen sıcaklık ve kuraklık, geniş çapta orman yangınlarını, bazı bölgelerde mahsul kıtlığını körüklüyor. Eskiden yüzyılda bir görülen fırtınalar, birkaç yılda bir oluyor. Son aylarda ABD bunların tamamını yaşadı" ifadelerini kullandı.

“BU İŞİ ÇÖZEBİLİRİZ”

Dünya tarihinin bir dönüm noktasında olduğumuzu vurgulayan Biden “Kendimize yatırım yapma ve adil bir temiz enerji geleceği inşa etme yeteneğine sahibiz. Bu süreçte dünya çapında milyonlarca iyi ücretli iş ve fırsat oluşturuyoruz. İklim krizi, insan varlığına yönelik varoluşsal bir tehdit. Emisyonları azaltmalıyız. Bunun için kısa bir zaman kaldı. Kolektif yaşamlarımızın zorluğu budur. Her gün eylemsizliğin maliyetini erteliyoruz. Öyleyse bu, Glasgow'da tarihin çağrısına cevap verdiğimiz an olsun. Bu, gezegenimizi koruyan ve her yerdeki insanların yaşam kalitesini yükselten 10 yıllık dönüştürücü eylemin başlangıcı olsun. Bunu yapabiliriz. O zaman hadi işe başlayalım" diye konuştu.

“GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE MADDİ DESTEK VERECEĞİZ”

ABD'nin gelişmekte olan ülkelerin temiz enerji geçişlerini hızlandırmasına yardımcı olmak istediğini aktaran Biden "Yardım etme yükümlülüğümüz var. 2024 yılına kadar gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı desteğimizi dört katına çıkarmak için ABD Kongresi ile birlikte çalışıyorum” sözlerini sarf etti.

“TRUMP BAŞIMIZI DERDE SOKTU”

Biden, konferansta eski ABD Başkanı Donald Trump adına da özür diledi. Joe Biden “Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiği için sanırım özür dilemeliyim. Başımızı derde soktuğu için üzgünüm” şeklinde konuştu.