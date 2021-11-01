Türkiye Gazetesi

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan açıklamada, ülkedeki çatışmaların sivillerin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, "Yalnızca son üç günde Taiz'de üç çocuk ve Marib'de biri çocuk 12 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

"Siviller uluslararası hukuka göre koruma altındadır, hedef değildir." uyarısı yapılan açıklamada, ölümlere ilişkin herhangi bir tarafa suçlama yöneltilmedi.

HUSİLER SORUMLU TUTULMUŞTU

Yemen hükümeti ise söz konusu sivillerin ölümünden Husileri sorumlu tutmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husi milisler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi.

BM: Musk'ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirir Dünyadaki açlığın bitmesi için 6 milyar dolar gerekiyor. Bu para, Musk’ın 289 milyar dolarlık servetinin sadece yüzde 2’sine tekabül ediyor.

BM’den dikkat çeken iklim krizi çağrısı: Yok Oluşu Seçme Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), petrol, kömür gibi fosil yakıtların insanlar ve çevreye verdiği kötü etkilerine dikkat çekmek için "Yok Oluşu Seçme" kampanyasını başlattı. BM tarafından yapılan açıklamada, yoksul ülkelerinin iklim kriziyle mücadelesine için gereken finansmanın 4 katının (423 milyar dolar), her yıl fosil yakıtları sübvanse etmek için kullanıldığına dikkat çekildi.