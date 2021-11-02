Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarına ve önlemlere rağmen günlük Covid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kayda geçti. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 449 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 747 bin 595’e ulaştığı ifade edildi.

BAŞLANGIÇTAN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

Ülkede son 24 saat içinde 52 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 15 bin 990’a ulaştığını belirten EODY, Covid-19 salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Ayrıca ülke genelinde yüzde 60’ı erkek olmak üzere 430 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bunlardan 364’ünün Covid-19’a karşı aşısız veya kısmi aşılı olduğunu, 66’sının ise tam aşılı olduğunu bildiren EODY, salgının başlangıcından bu yana 3 bin 316 kişinin yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edildiğini aktardı.

1 Kasım 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısında ibre aşağı döndü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.