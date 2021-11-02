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Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli patlama
02.11.2021 - 11:58 | Son Güncelleme: 02.11.2021 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Sardar Mohammad Daud Khan askeri hastanesinin yakınında şiddetli bir patlama meydana geldiği açıklandı. Olay yerinden silah sesleri duyulduğu belirtildi. Olayın ardından kısa bir süre sonra ikinci patlama meydana geldiği duyuruldu.
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