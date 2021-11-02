Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ürünler teknolojinin gelişmesiyle hayatımıza girmeye başladı. Robotla yemek dağıtımı üniversite kampüslerinde, kaldırımlarda geziniyor.
Elektrikle çalışan robotların bazıları dört tekerlek bazılarını ise 6 tekerlekli olarak tasarlanmış. Yaklaşık 5 mil hızla hareket eden yemek robotlarının üzerinde kameralar sensörler var.
Şimdilik ABD’de ve Birleşik Kralık’ta olan küçük robotlar üniversite kampüslerinde ve kaldırımlarında hizmet veriyor. Robotlar pandemide temassız teslim avantajıyla büyük kolaylık sunuyor.
Diz boyunda olan küçük robotlar yaklaşık 4 büyük pizzayı içine alıyor.
Starship Technoloji CEO’su Alastair Westgarth robot kullanımına yönelik talebin arttığını söyledi.
Elektrikle çalışan robotların bazıları dört tekerlek bazılarını ise 6 tekerlekli olarak tasarlanmış. Yaklaşık 5 mil hızla hareket eden yemek robotlarının üzerinde GPS, kameralar sensörler var.
Japon bilim adamlarından bir ilk! Dünyanın ilk düşünen robotu Japon bilim adamlarından çağ atlatacak yeni keşif. Bilim adamları laboratuvarda çoğaltılan canlı beyin hücrelerini kullanarak, dünyanın ilk düşünen robotunu geliştirdi. Yapay zeka ile desteklenen robot, algoritması yanlış karar verdiğinde beyin hücreleri tarafından uyarıla biliyor. Testlerden başarıyla geçen robot, insan gibi düşünen ve kendi iradesine sahip makineler çağının başlangıcı olarak tarihe geçti. Bili adamları robotun deneyimleri arttıkça daha karmaşık problemlerde çözme yeteneğinin gelişeceğini belirtti.
ABD sokaklarında robot polis devriye geziyor! ABD'nin Los Angeles şehrinde K5 robot polis parkta test edildi. Etrafı kayıt altına alan robot polis, verileri polis merkezine rapor edebiliyor.Yetkililer devriye gezen robot polis ile suç oranını azaltmayı amaçlıyor.