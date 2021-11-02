Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırılarından korumak için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu. Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.
SAVUNMA BİRLİKLERİ HAZIROLDA
Öte yandan, bugün, TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birliklerinin oluşturulduğu duyuruldu. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente uzaklığı yaklaşık 350 kilometre.
11 AYDA 2,5 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU
Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti. Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
Etiyopya'daki Tigray çatışmaları 5 bin çocuğu ailesinden kopardı Uluslararası sivil toplum örgütü (STÖ) Save the Children, Etiyopya’nın Tigray eyaletindeki çatışmalardan ötürü yaklaşık 5 bin çocuğun ailelerinden ayrı kaldığını bildirdi.
BM: Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 150 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti Birleşmiş Milletler, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle 150 kişinin açlıktan öldüğünü açıkladı.
Sudan'a kaçan Etiyopyalı sayısı 78 bini geçti Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısı 78 bine yükseldiği açıklandı.
Etiyopya'da OHAL ilan edildi
Etiyopya yönetimi, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.
Etiyopya Bakanlar Kurulu, halkı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) saldırılarından korumak için ülke çapında OHAL ilan edildiğini duyurdu. Bakanlar Kurulu, mevcut kararın 24 saat içerisinde Etiyopya Temsilciler Meclisinde onaylanacağını da açıkladı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, dün, ülkedeki mevcut durumu görüşmek için ülkedeki üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmişti.
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