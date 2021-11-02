Türkiye Gazetesi

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji ABD'de ortak bir anket yaptı. Anketin sonuçları şöyle:

Halkın yüzde 81'i demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Bu düşünceye sahip olanların yüzde 89'unu Cumhuriyetçiler, yüzde 79'unu Demokratlar oluşturuyor. Demokrasiyi, yüzde 42'lik kesim Demokratların, yüzde 41'lik kesim ise Cumhuriyetçilerin tehdit ettiğini ileri sürdü.

CUMHURİYETÇİLER SEÇİM SONUÇLARINA İNANMIYOR

Demokratların yüzde 82’si, Cumhuriyetçilerinse yüzde 33’ü gelecek seçimlerde sandıktan hangi parti çıkarsa çıksın sonuca güveneceğini ifade etti. Demokratların yüzde 86’sı genel olarak seçimlere güvendiğini belirtirken bu oran cumhuriyetçilerde yüzde 34’te kaldı.

DEMOKRATLARIN YÜZDE 36'SI BIDEN DİYOR

ABD Başkanı Joe Biden’ın politikalarını destekleyenlerin oranının yüzde 44’e düştü. Desteklemeyenlerin oranı yüzde 49'ya çıktı. Bu oranlar, geçen ay yüzde 45’e yüzde 46'ydı. Demokrat Parti seçmenleri arasında 2024 seçimlerinde Biden ile kazanma şansının yüksek olacağını düşünenlerin oranı yüzde 36. Partinin aday değiştirmesinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 44.

TRUMP SESLERİ YÜKSELİYOR

Cumhuriyetçilerinse yüzde 50’si eski başkan Donald Trump’ın yeniden başkan olma ihtimali en yüksek aday olduğunu ifade etti. Yüzde 35'i ise partinin başka bir adayla seçimlere gitmesinin iyi olacağı görüşünde.

"AMERİKALILAR DEMOKRASİNİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞU KONUSUNDA HEM FİKİR"

Anketi yorumlayan Marist Koleji Kamuoyu Enstitüsü Direktörü Lee M. Miringoff "Amerikalılar demokrasinin tehdit altında olduğu görüşünde birleşirken bunun sebebi konusunda fikir birliği yok. 2024 başkanlık seçimlerine doğru giderken, demokrasinin temel prensibi olan kaybeden adayın ve destekçilerinin sonuçları kabul etmesi kuralını Cumhuriyetçilerin üçte ikisinin benimsememesi ve kendi adayları seçilmezse seçim sonuçlarını sorgulayacaklarını söylemeleri dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Donald Turmp Cumhuriyetçilerin, şu anki başbakan Joe Biden ise Demokratların adayıydı.

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