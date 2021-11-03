Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanışa geçti. Daha önce söylentilere şeklinde duyum alınan Rusya’nın Ukrayna sınırına asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki haberlerin, uydu görüntüleri ortaya çıktı.







Amerikan siyaset dergisi Politico'da paylaşılan görüntülere göre, fotoğraflarda Rusya’nın Belarus sınırına yakın Rus kasabası Yelyna yakınlarında toplanmış kara bilriklerinin yanı sıra tanklar, motorlu topçu birliklerinin konuşlandırıldığı görüldü.







Pentagon sözcüsü, Ukrayna sınırlarında olağandışı Rus faaliyetlerinin farkında olduklarını söyleyip, bölgedeki çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmayı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ifade etti.



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