Türkiye Gazetesi

ABD'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle hastanelerin yoğun bakım üniteleri yeniden doldu. New York Times’ın haberine göre, eyalette geçen iki hafta içinde Covid - 19 vakalarında ve hastaneye yatan hasta sayısında yüzde 14 artış görülürken, Vali Jared Polis, imzaladığı kararnameyle hastanelere gelen hastaları başka kurumlara yönlendirme izni verdi.



AŞILAMANIN DÜŞÜK OLDUĞU YERLER DİKKAT ÇEKTİ

Eyaletin aşılamanın düşük olduğu Larimer bölgesinde yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğu, yatak sayılarının artırıldığı ve hastanelerin acil durumdaki hastalara yer açmak için mevcut hastaları başka hastanelere yönlendirdiği öğrenildi. Eyalette yüzde 62 olan aşılanma oranı ülke ortalaması olan yüzde 58’in üzerinde ancak eyalette maske ve benzeri salgın tedbirleri bulunmuyor.

Öte yandan, eyaletin en büyük hastanelerinden olan UCHealth, yatan hastaların yüzde 76’sının, yoğun bakımda bulunan ve entübasyona ihtiyaç duyan hastalarınsa yüzde 86’sının aşısız olduğunu açıkladı.



ABD’de kamu çalışanları için Covid-19 aşısı zorunluluğu başladı! ABD’nin New York şehrinde, aşıyla ilgili yeni uygulama getirildi. 29 Ekim itibarıyla kamu çalışanlarının Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu getirildi. Yapılan açıklamada, bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı, yaklaşık 9 bin belediye çalışanının da ücretsiz izne çıkarıldığı bildirildi.

ABD İstihbaratından Covid-19 raporu ABD Ulusal İstihbarat Topluluğu Covid-19 raporunu yayınladı. İstihbarat kurumları raporun 'biyolojik bir silah' olarak geliştirilmediği konusunda hemfikir. Ancak kökeni konusu yine yanıtsız kaldı.