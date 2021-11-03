Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde Covid-19’la mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülmeye devam ediyor. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildiği belirtilerek, kararın şirket tarafından sağlanan ve aşının özel düzenleyici gereklilikleri karşıladığını gösteren verilere dayandığı açıklandı.

ABD'DE AŞI İÇİN 5-11 YAŞ GRUBU İÇİN ONAY VERMİŞTİ

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19’a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etmişti.

BioNtech kurucuları cevapladı: Birkaç yıl daha böyle yaşayacağız İlk koronavirüs aşısını geliştiren Alman şirketi BioNtech’in kurucularından Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs geleceği ve varyant aşıları hakkında açıklama yaptı.

BioNTech, ABD'de 5-11 yaş grubuna uygulanacak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve CCC tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna uygulanmasına onay verdi.