Dünya sigarayla savaşta farklı bir yola giriyor. İngiltere, sigarayı bırakmaya çalışanlara yardımcı olmak amacıyla e-sigara’ları reçete etmeyi tartışıyor.

Ülkenin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, üreticileri reçete edilecek malları onay için sunmaya davet etti. Bu tasarı kabul edilirse, İngiltere dünyada e-sigara’yı reçete eden ilk ülke olarak tarihe geçecek.

"TAMAMEN RİSKSİZ DEĞİL"

İngiltere ve dünyanın birçok ülkesinde e-sigara’ların sigara bırakmayı destekleme aracı olarak kullanıp kullanılmaması uzun süredir tartışma konusu. Tartışılan bir diğer nokta da e-Sigara’nın içerdiği riskler. Uzmanlar “Evet, e-sigara tamamen risksiz değil ama tütünden oluşan sigaradaki risklerin büyüklüğü karşısında bu risk çok küçük kalır” fikrini savunuyor.

2017'DEN BU YANA TARTIŞILIYOR

Tıbbi lisanslı bir e-sigara’nın ticari olarak satılması için gerekenden daha sıkı güvenlik kontrollerinden geçmesi gerektiğini belirten uzmanlar, e-sigara’nın reçete edilmesini 2017’den bu yana tartışıyor.

Aynı yıl hükûmet, e-sigara’yı, sigara bırakma kampanyalarının bir parçası olarak tanıtmaya dahi başlamıştı.

Elektronik sigara bebeğin zekâsını olumsuz etkiliyor Elektronik sigara bebeğin zekâsını olumsuz etkiliyor Hamilelerde kullanımı artan elektronik sigaranın bebeğin zekasını olumsuz etkilediği açıklandı.

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