Türkiye Gazetesi

Dünya sigarayla savaşta farklı bir yola giriyor. İngiltere, sigarayı bırakmaya çalışanlara yardımcı olmak amacıyla e-sigara’ları reçete etmeyi tartışıyor.

Ülkenin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, üreticileri reçete edilecek malları onay için sunmaya davet etti. Bu tasarı kabul edilirse, İngiltere dünyada e-sigara’yı reçete eden ilk ülke olarak tarihe geçecek.

"TAMAMEN RİSKSİZ DEĞİL"

İngiltere ve dünyanın birçok ülkesinde e-sigara’ların sigara bırakmayı destekleme aracı olarak kullanıp kullanılmaması uzun süredir tartışma konusu. Tartışılan bir diğer nokta da e-Sigara’nın içerdiği riskler. Uzmanlar “Evet, e-sigara tamamen risksiz değil ama tütünden oluşan sigaradaki risklerin büyüklüğü karşısında bu risk çok küçük kalır” fikrini savunuyor.

2017'DEN BU YANA TARTIŞILIYOR

Tıbbi lisanslı bir e-sigara’nın ticari olarak satılması için gerekenden daha sıkı güvenlik kontrollerinden geçmesi gerektiğini belirten uzmanlar, e-sigara’nın reçete edilmesini 2017’den bu yana tartışıyor.

Aynı yıl hükûmet, e-sigara’yı, sigara bırakma kampanyalarının bir parçası olarak tanıtmaya dahi başlamıştı.

Elektronik sigara bebeğin zekâsını olumsuz etkiliyor Hamilelerde kullanımı artan elektronik sigaranın bebeğin zekasını olumsuz etkilediği açıklandı.

e-Sigara’da bağımlılık riski TÜSAD Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay “Ülkemizde yaklaşık 14,5 milyon kişi sigarayı bırakmak için destek bekliyor” dedi.