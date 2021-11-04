Türkiye Gazetesi

Batı Balkan ülkesi Bosna Hersek'te dün akşam başlayıp sabah saatlerinde de etkisini devam ettiren şiddetli rüzgar, başkent Saraybosna'da maddi hasar oluşturdu.

Kentte birçok araç zarar görürken bazı semtlerde evlerin çatıları uçtu.





Kentte birçok araç zarar görürken bazı semtlerde evlerin çatıları uçtu.



Ilidza semtinde ağaçların devrilmesine neden olan şiddetli rüzgar, birçok reklam panosu ve heykele de zarar verdi.





Bosna Hersek Federasyonu Meteoroloji Birliğinden yapılan açıklamada, ülke genelinde gün içinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle kırmızı alarm verildiği belirtildi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek ile Karadağ'a resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek’te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretinin ardından Bosna Hersek’e geldi.