Türkiye Gazetesi

4 yaşındaki Cleo Smith ailesiyle Avutralya Carnalvon’da kamp yaparken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kaçırıldı. Polisin yoğun çalışmaları sonucunda 18 gün sonra bulunan küçük kız hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Cleo’yu kaçıran zanlının bulunduğu mülke baskın yapan polisler onlarca kutu Bratsz bebekle karşılaştı.





Oyuncak bebeklerine olan takıntısını paylaşımlarında açıkça ifade eden Kelly, “Bebeklerimi seviyorum. Bebeklerimi gezmeye götürmeyi, saçlarını örmeyi ve toplum içinde selfie çekmeyi seviyorum” ifadeleri yazıyor.



36 yaşındaki Cleo Smith ‘i kaçıran zanlı Darrell Kelly eve baskın yapmadan önce tutuklandı. Zanlının evinde onlarda kutu Amerikan marka Bratz bebeği fotoğrafları ve Facebook’ta daha önce Bratz bebeklerle çekilmiş fotoğrafı takıntısını ortaya koydu. Saplantı derecede Bratz bebeklere takıntılı olduğu tespit edilen Kelly , Carnarvon Sulh Mahkemesi'ne çıktı ve 16 yaşından küçük bir çocuğu zorla alıkoymakla suçlandı.



BRATZ BEBEKLERE TAKINTILI



Facebook profilinde Bratz yazılı t-shirt ve elinde bebeklerle poz veren fotoğrafları kişiliği hakkında ipucu veriyor. Oyuncak bebeklerine olan takıntısını paylaşımlarında açıkça ifade eden Kelly, “Bebeklerimi seviyorum. Bebeklerimi gezmeye götürmeyi, saçlarını örmeyi ve toplum içinde selfie çekmeyi seviyorum” ifadeleri yazıyor.



İngiltere'de şaşırtan kaçırılma olayı İngiltere’de 50 yaşındaki bir adam, otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kızı kaçırmaya teşebbüs etti.

Nissan'ın eski CEO'sunun kaçırılması davasında karar çıktı Nissan’ın firari eski CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye üzerinden Lübnan’a kaçması olayıyla ilgili Türk vatandaşlarının yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme bir şirket yöneticisi ve 2 pilot hakkında ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.