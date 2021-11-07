Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’te Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik’in ayrılıkçı söylemleriyle tırmandığı bölgede sular durulmuyor. Kosova ile Sırbistan arasında bir süredir devam eden gerilim hakkında konuşan Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sırbistan hükûmetinin Batı'yı yeni bir Balkan savaşı ile tehdit ettiğini söyledi. The Telegraph gazetesine konuşan Başbakan Kurti, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic’i “Dünya Savaşı sırasındaki Almanya” gibi davranmakla suçladı ve “Batılı hükûmetler Vucic’i ciddiye almazsa Kosova ve Bosna’daki krizler tırmanabilir” dedi.

"DURUM ESKİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ"

Sırbistan’ın Avrupa'yı taviz için tehdit ettiğine dikkat çeken Kurti “Zamanında Almanya’nın yaptığı gibi, bizi memnun etmeyecekseniz bir tane daha yaparız diyorlar” dedi. Kurti şöyle devam etti: Sırbistan’da son yıllarda hızla artan askerî harcamalarına bakın. Bütün bunları kim için alıyorlar? Bunu çok sakin bir şekilde söylüyorum; ikazım duygusal değil, rasyonel bir analize dayanıyor. Bence durum kesinlikle eskisinden daha tehlikeli.



Geçtiğimiz günlerde Milorad Dodik'in, Dayton Barış Antlaşması'nın aslına dönülmediği takdirde Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesi bölgede yeni gerilimin fitilini ateşlemişti

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK ASKERİ HARCAMA YAPAN ÜLKE

Sırbistan’ın savunma harcamaları 2015’ten bu yana tam iki kat artarken bu da ülkeyi Batı Balkanlardaki en büyük askerî harcama yapan ülke konumuna getirdi. Ülke, son yıllarda hava kuvvetlerini büyük ölçüde modernize etti, Rusya ve Çin'den insansız hava araçları, uçaklar ve hava savunma sistemleri satın aldı.

İki ülke arasında 2016’da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül’de süresinin dolmasının ardından Kosova İçişleri Bakanlığı, 20 Eylül’de ülke sınırlarından geçmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara geçici Kosova plakası mecburiyeti getirmişti. Buna tepki gösteren Sırbistan ordu birliklerini Kosova sınırına konuşlandırmıştı.

Bosna'da Sırp fitnesi: Savaşın fitili ateşlenebilir Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden ayıracağı Sırp askerlerle kendi ordusunu kurmak istiyor. BM’nin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt “Bosna Hersek dağılabilir” dedi.

Aliya'nın arkadaşı Latiç anlattı, İşte Sırpların gerçek niyeti Aliya İzzetbegoviç’in yakın arkadaşı ve mücadele ortağı Cemaleddin Latiç “1. ve 2. Dünya Savaşlarının çıkış noktası bu bölge oldu. Şu anda süper güçler bölgeye büyük çaplı yığınak yapıyor. Sırpların yükselttiği gerilimin dozu düşürülemezse 3. Dünya Savaşı aynı bölgeden çıkabilir” dedi.