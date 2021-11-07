Koronavirüs salgını ile tüm dünya mücadele verirken en önemli faktörlerden biri kuşkusuz aşılama çalışmaları.
Şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan aşılara erişimi olmayan vatandaşlar için mobil aşılama sistemi başladı.
Endonezya'da aşılara erişimi olmayan vatandaşlar için büyük kolaylık getirecek bir sisteme geçildi. Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletindeki Tanah Toraja şehrinde, koronavirüsle mücadele için yeni bir sağlık hizmeti veriyor.
Şehirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan aşılara erişimi olmayan vatandaşlar için mobil aşılama sistemi başladı.
Endonezya’nın Cava Adası’ndaki selde 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu Endonezya’nın Cava Adası’ndaki yaşanan sel felaketinde 5 kişi öldü, 4 kişi kayboldu.
Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem Endonezya'daki Sumatra adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da mobil Kovid-19 aşılaması başladı
Endonezya'da aşılara erişimi olmayan varandaşlar için mobil aşılama sistemi başladı.
Koronavirüs salgını ile tüm dünya mücadele verirken en önemli faktörlerden biri kuşkusuz aşılama çalışmaları.
Kaynak: AA
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