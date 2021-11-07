Türkiye Gazetesi

İklim kriziyle mücadele eden aktivistler bu konuya dikkat çekmek için eylemler yapıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi, 6 Kasım Küresel İklim Eylem Günü'nde gösteri düzenleyerek, ülkelerin iklim kriziyle mücadelede daha güçlü politikalar uygulaması çağrısında bulundu.





İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce kişi 6 Kasım Küresel İklim Eylem Günü'nde gösteri düzenleyerek iklim kriziyle mücadele için çağrıda bulundu.



Finsbury Sirki Bahçesi'nde toplanan farklı gruplardan göstericiler, ellerinde davullar ve "İklim değişikliği için harekete geçin”, "Gelecek talep ediyoruz" yazılı pankartlarla Trafalgar Meydanı'na yürüdü.





BM iklim zirvesinde liderler 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti BM İklim Değişikliği Konferasında bir araya gelen 100'ün üzerinde lider, 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı taahhüt etti.

İngiltere Başbakanı iklim değişikliği konusunda uyardı İngiltere Başbakanı Johnson, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda dünya liderlerini uyardı. Johnson "gece yarısına 1 dakika kaldığını" ifade ederek harekete geçimesi gerektiğine vurgu yaptı.