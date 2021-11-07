Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile evine düzenlenen saldırı sonrası Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle topladı. Başbakan Kazımi, burada yaptığı konuşmada "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız" dedi.

Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü. Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.

Irak Başbakanı el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimine Biden'dan kınama ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimini kınadı. Biden "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin yaralanmamış olması beni rahatlatıyor” dedi.

Fransa'dan, Kazımi'ye yönelik saldırıya kınama Fransa, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Irak Başbakanı Kazimi'ye suikast girişimi Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü bir patlama meydana geldi. Daha sonra yapılan açıklamada Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evinin silahlı insansız hava aracı ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.