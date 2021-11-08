Türkiye Gazetesi

Tunus, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine yönelik insansız hava aracıyla düzenlenen suikast girişimini kınadı. Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Güvenliğine ve istikrarına yönelik tüm girişimlere karşı kardeş ülke Irak halkı ile dayanışma içerisinde olacağız. Başbakan Mustafa Kazımi’nin konutuna yönelik korkakça yapılan terör saldırısını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu gelişme üzerine İran'a yakın bazı gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirmiş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.



Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldıranları biliyoruz Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, SİHA ile evine saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu bildiklerini söyledi.



Irak Başbakanı el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimine Biden'dan kınama ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimini kınadı. Biden "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin yaralanmamış olması beni rahatlatıyor” dedi.



Fransa'dan, Kazımi'ye yönelik saldırıya kınama Fransa, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.