Türkiye Gazetesi

Kanada'da 29 Haziran'da başlayan ve 25 gün süren sıcak hava dalgasında aşırı sıcaklardan dolayı 595 kişi ölmüş, bu durum ülke tarihinde 'hava kaynaklı en ölümcül vaka' olarak kayıtlara geçmişti.

British Columbia eyaletindeki Kootenay Lake Hastanesi’ndeki acil servis doktoru Kyle Merritt’in bu sırada bir hastanın rahatsızlığına 'iklim değişikliği' teşhisi koyduğu ortaya çıktı. Bunun, tıp dünyasında bir ilk olduğu düşünülüyor.

Glacier Media’ya açıklamalarda bulunan Merritt, teşhisine gerekçe olarak şu ifadeleri kullandı: "Hastalığın altında yatan sebebe bakmayıp sadece semptomlara odaklanırsak tedavide çok geride kalırız."

Merritt, bir gün hastalarının sağlığı ile iklim değişikliği arasında daha net bir çizgi çizmeyi düşündüğünü söyledi.

Film senaryolarını aratmadı! Hastalık yalanıyla uçağa acil iniş yaptırıp kaçtılar Kasablanka-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağında akıl almaz bir olay yaşandı. İstanbul’a sefer yapan uçak, bir yolcunun ‘diyabet koması’ geçirdiği gerekçesiyle İspanya’ya acil yaptı.

Eşine karaciğerini verebilmek için hastane koridorlarında spor yaptı Ankara’da karaciğer yetmezliği tanısı konan eşine karaciğerini verebilmek için kilo veren Kemal Dur, hastane koridalarında spor yaparak 15 kilo verdi