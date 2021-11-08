Türkiye Gazetesi

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, geçen yıl 25 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olayı araştıran savcılık, 29 uzman doktora rapor hazırlattı. 70 sayfalık raporda, Maradona'nın kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve daha sonra öldüğü yazıldı. Ölmeden 12 saat önce acı çekmeye başladığı, kendisi ile ilgilenen sağlık ekibinin de yeterli derecede tıbbi bakım uygulamadığı belirtildi.

"YETERLİ TEDAVİ GÖRSE ÖLMEYEBİLİRDİ"

Ayrıca raporda "Eğer Maradona, uygun bir sağlık kuruluşunda yeterli tedavi görseydi hayatta kalma şansı daha yüksek olacaktı. Maradona, beyin ameliyatı geçirdikten sonra zihinsel melekesini tam olarak kullanamadığından nerede tedavi edileceğine kendisinin karar vermemesi gerekirdi. Bu sebeplerle sağlık ekibinin uyguladığı tedavi eksik ve sorumsuzca. Bu konu ihmal edilmiştir" denildi.

DAVA BAŞLADI

Bu rapor sonrası, Maradona'nın ölümünden sorumlu tutulan 7 kişi hakkında dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te başlandı.Hâkim karşısına çıkan Beyin Cerrahı Leopoldo Luque, Psikiyatrist Agustina Cosachov, Psikolog Carlos Diaz, Evde Bakım Koordinatörü Doktor Nancy Forlini ve hemşireler Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almiron ile Mariano Perroni kendilerini savundu.

ALKOL BAĞIMLILIĞI VARDI

Diego Maradona, alkol bağımlılığı sebebiyle uzun süre sağlık problemleri yaşamıştı. Zaman zaman uyuşturucu kullanırken de görüntüleri ortaya çıkan Maradona, kansızlık ve sıvı kaybı sebebiyle 2 Kasım 2020 tarihinde bir kliniğe yatırılmıştı. Yıldız futbolcu, beyin zarı altında biriken kan pıhtısı sebebiyle Luque ve ekibi tarafından ameliyat edilmişti. Hastaneden 11 Kasım 2020’de taburcu edilen Maradona’nın otopsi raporunda, “kronik kalp yetmezliğinin alevlenmesine bağlı akut akciğer ödemi” sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edilmiş, kalbinde ayrıca “dilate kardiyomiyopati” tespit edilmişti.

Maradona’yla ilgilenen 7 sağlık çalışanına şok suçlama Geçen yıl Kasım ayında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradona ile ilgilenen 7 sağlık çalışanına, taksirle adam öldürme suçlaması yöneltildi.

Maradona'nın ölümünü araştıran sağlık kurulu: Tıbbi bakımı yetersizdi Diego Armando Maradona'nın 25 Kasım 2020'deki ölümünü araştıran sağlık kurulu, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu sonucuna vardı.

Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.