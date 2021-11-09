Türkiye Gazetesi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İskoçya’da yapılan BM iklim kongresi sonrası, iklim değişikliği ile mücadele etmek için elektrikli araç otomobillerinin satışlarının artırmayı destekleyeceklerini açıkladı.





Başbakan Morrison tarafından salı günü yapılan açıklamada, fiyatların düşeceğini söyledi ve sübvansiyon uygulanmayacığını söyledi. Morrison, fiyatların düşmesiyle Avustralyalıların teknolojiye daha erişebilir hale gelmesini sağlamayı destekleyeceğini açıkladı.







Özel teşebbüsle ortak olacak planın bütçesi 250 milyon Avustralya doları (185 milyon dolar). Planın içinde 50.000 şarj ve hidrojen yakıt istasyonu olacak .



COP26 Glasgow'daki BM iklim konferansında Başbakan Morrison, Avustralya'yı 2050 yılına kadar net sıfır emisyon elde etme taahhüdünde bulunmuştu.



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