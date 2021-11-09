Türkiye Gazetesi

Afganistan'da yönetime Taliban'ın gelmesinin ardından Afgan pilotların çoğu Tacikistan'a kaçtı. ABD de bu pilotları tahliye etmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby “Tacikistan’da Afgan pilotlar dâhil 191 Afgan göçmen var. Oradaki büyükelçiliğimiz bunların tahliyelerini hızlandırmak üzere çalışma yapıyor. Çok yakın zamanda Tacikistan’dan ayrılacaklar ancak tam olarak elimizde takvim yok” dedi. Kirby, pilotların kaçarken Tacikistan’a götürdüğü, ABD tarafından Afgan ordusuna sağlanan uçaklarla ilgili herhangi bir detay ise vermedi.

"EL-KÂZİMİ'YE KİMİN SALDIRDIĞINI AÇIKLAMAYA HAZIR DEĞİLİZ"

John Kirby, Irak Başbakanı Mustafa el-Kâzimi’nin Bağdat’taki evine yönelik silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıyla ilgili soruları da cevapladı. Bakan Kirby, “Şu anda saldırıyı kimin yaptığını açıklamaya hazır değiliz” yorumunda bulundu.

"SALDIRIYI BİRİLERİNE ATFEDECEK DURUMDA DEĞİLİM"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie’nin İran destekli Şii milislerin bu saldırıyı düzenlediğine yönelik açıklamalarını hatırlatılması üzerine, Kirby “Bu tür saldırıları bu milis gruplarından daha önce de gördük. Bu saldırı da aynı modelle uyumlu ama bugün spesifik olarak saldırıyı birilerine atfedecek durumda değilim” diye konuştu.

"UKRAYNA-RUSYA SINIRINDAKİ ASKERÎ YIĞINAĞI YAKINDAN İZLİYORUZ"

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınak yapmasına da değinen Kirby, bu konuda yeni bir değişiklik görmediğini ancak Savunma Bakanı Lloyd Austin’in halen bu yığınaktan kaygı duyduğunu belirtti. Kirby “Biz bu yığınağı yakından izliyoruz ve Bakan, hem buradaki askeri liderlerle hem de Avrupa’daki mevkidaşları ile görüşme hâlinde” ifadelerini kullandı

ABD askerine verilen Afgan bebek aylardır bulunamıyor Afganistan'ın Taliban kontrolüne girmesi ile ülkeden kaçan yüzbinlerce Afgan, Kabil Havalimanı'nda uçaklara binmek için birbirlerini ezmişti. O izdihamda Amerikan askerlerine teslim edilen bir Afgan bebeğin aylardır kayıp olduğu ortaya çıktı. Pentagon ise basına sızan fotoğrafların ardından bebeğin babasına teslim edildiğini duyurmuştu.

Afgan pilot Nilüfer Rahmani ABD'den sığınma istedi Taliban dönemi sonrasındaki ilk Afgan kadın askeri pilotu olan Nilüfer Rahmani, eğitim için gittiği ABD’den sığınma talep etti.

ABD ile Taliban çekilme süreci sonrasında ilk kez bir araya geliyor ABD ve Taliban yetkilileri Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirecekleri görüşmede Afganistan’daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma, yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma ve Doha Anlaşması konularını görüşeceklerini bildirdi.