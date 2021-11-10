Türkiye Gazetesi

Nijer’in Maradi kentinde ahşap ve samandan inşa edilmiş bir okulda yangın çıkmıştı. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, yangında hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 28’e çıktığını duyurdu.

25 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Maradi kentinde bir anaokulunda 8 Kasım'da çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5-6 yaşlarındaki 25 çocuk hayatını kaybetmişti.

SAMAN VE AHŞAPTAN İNŞAA EDİLMİŞ

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı belirtiliyor.

YANGINLAR ÖLÜMLE SONUÇLANIYOR

Dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlanıyor. Bu dersliklerde zaman zaman ölümle sonuçlanan yangınlar çıkıyor.

İstanbul'da gecekondu yangını İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gecekondunun çatısı alev alev yandı. Evdeki kadın tahliye edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ahşap binada yangın, evinin yanışını çaresizce izledi Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki katlı ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmaları sürerken talihsiz kadın, evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi.

Ümraniye'de gecekondu yangını mahalleyi sokağa döktü Ümraniye’de bir gecekondunun çatısında başlayan yangın yanındaki eve de sirayet edince mahallede büyük korku yaşandı. Yaşlı bir kadının yaşadığı gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaşlı kadını komşuları teselli etti.