Türkiye Gazetesi

ABD’de ihtiyaç sahiplerine yardım yapan gıda bankaları talebi karşılayamıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle artan fiyatlar ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle talebe yetişemeyen gıda bankalarını koordine eden ve kar amacı gütmeyen "Feeding America"nın işletme müdürü Katie Fitzgerald, gıda fiyatlarındaki yükselmenin halihazırda gıda güvensizliği yaşayan insanları daha çok etkilediğini belirtti.

“GIDA MAALİYETLERİ SONSUZA KADAR KARŞILANAMAZ”

Fitzgerald, gıda bankalarının salgınla birlikte 2 ila 3 kat artan gıda maliyetlerini sonsuza kadar karşılayamayacağını vurguladı. ABD'de de maddi sıkıntı yaşayan ailelere yardım yapan gıda bankalarının sayısı Covid-19 salgınında arttı. Buna rağmen fiyat artışı ve tedarik zincirindeki sıkıntılar yardımların yapılmasını zorlaştırıyor. Özellikle yaklaşan Şükran Günü tatili ve yılbaşı öncesi ihtiyaç sahipleri gıda sıkıntısı yaşıyor.

Amerika ile Türkiye arasında onarım mekanizması ABD ile kurulan ortak mekanizma kapsamında ön çıkan en önemli başlıklar arasında Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları meselesi bulunurken bu konuda önümüzdeki günlerde yeni bir toplantı düzenlenecek.