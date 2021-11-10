Türkiye Gazetesi

Japonya ve Kuzey Kore arasında 'balistik füze' gerilimi yaşanıyor. Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "iki değil bir balistik füze fırlattığını", diğer unsurun "insan yapımı obje" olduğunu bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesine ilişkin verilerin gözden geçirildiği ve 19 Ekim'de radara yakalanan iki unsurun "balistik füze gibi algılandığı" aktarıldı.,

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ekim'de Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıklamış, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

"OLDUKÇA TALİHSİZ"

Açıklamada, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de "iki değil bir balistik füze fırlattığı"nın saptandığı ve saptanan diğer unsurun ise "insan yapımı obje olduğunun" sonradan farkına varıldığı vurgulandı.

Hatalı hesaplama yapıldığı kabul edilen açıklamada, Kuzey Kore'nin 19 Ekim'de bir balistik füze fırlattığının teyit edildiği bildirdi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ekim'de Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıklamış, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirmişti.

Denemeleri "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Kuzey Kore'nin bu denemelerle Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ettiğini kaydetmişti.

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