Türkiye Gazetesi

ABD'de 6 Ocak'ta Donald Trump destekçileri, başkanlık seçimlerinin sonuçlarını protesto etmek için Kongre binasını basmıştı. Kafasında boynuzlarla dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Şamanı" olarak bilinen Jacob Chansley, baskının simgesi olmuştu. Elindeki mızrağın ucunda ABD bayrağı taşıyan Chansley, Senato kürsüsüne oturmuş ve megafonla kongre üyelerinin dışarı çıkartılmasını istemişti. Yetkililer, Chansley’in eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'e de bir tehdit notu yazdığını ileri sürmüştü. 9 Ocak’tan beri tutuklu olan Chansley, eylülde hakkındaki federal işleyişi engelleme suçlamasını kabul etmişti.

Öte yandan, QAnon Şamanı hakkında istenilen ceza belli oldu. Savcılık, Chansley için 51 ay hapis cezasına ek olarak 3 yıl denetimli serbestlik ve 2 bin dolar tazminat talebinde bulundu. Savcılar, cezanın ibretlik olmasını istedi.

Biden'a güven düştü, ABD'de yeniden Trump sesleri yükseliyor ABD'de yapılan bir ankete göre Joe Biden'a olan güven gittikçe azalıyor. 2024 seçimlerinde ise eski Başbakan Donald Trump'ın aday olması isteniyor.

Biden, dünya liderlerine seslendi: Trump adına sizden özür dilerim COP26'da konuşan ABD Başkanı Joe Biden, iklim krizinin bir an önce çözülmesi için dünya liderlerine seslendi. Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump adına da liderlerden özür diledi.

Anket sonuçlandı, Trump açıkladı: Beni hala özlemediniz mi? Eski ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın izlediği politikalarının başarısız olduğunu ifade ederek, "Beni hala özlemediniz mi?" dedi.