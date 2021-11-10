Türkiye Gazetesi

Yunan basınında çıkan habere göre, aşı karşıtları sağlık çalışanlarından kendilerine gerçek aşı yerine su enjekte etmesini istedi. Aşı karşıtları bunun için sağlık çalışanlarına kişi başı 400 euro yani yaklaşık 4 bin 500 lira rüşvet verdi. Kendilerine su enjekte ettirip aşı olmuş gibi göstererek aşı kartı alabileceklerdi.

SAHTE DEĞİL GERÇEK AŞI VURDULAR

İddiaya göre rüşveti alan doktor ve hemşireler, rüşvet verenlere, sahte aşı yerine gerçek koronavirüs aşısı uyguladı. 100 bin kadar kişinin bu şekilde aşılandığı öne sürüldü.

Ülkede yaklaşık 2 bin aşı merkezindeki sağlık çalışanlarının rüşvet olayına karıştığı da iddialar arasında. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Para karşılığı sahte aşı yapan hemşirelerin ifadesi ortaya çıktı İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış kişileri, para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla tutuklanan hemşirelerin ifadelerinin detaylarına ulaşıldı.



Salgını fırsata çevirdiler: Sağlıkçıdan 3 bin liraya sahte aşı kartı Bazı hastane görevlilerinin, aşı karşıtı olup sınırlamalara takılmak istemeyenlere 3 bin liraya 'yapıldı' kaydı girdiği ortaya çıktı. Sistemde açıkta kalan aşıların ise salgından korkan ve fazla doz yaptırmak isteyenlere bin liraya satıldığı belirtildi.