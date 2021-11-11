Belarus-Polonya arasındaki sığınmacı krizi devam ediyor. Binlerce kişi dondurucu soğukta sınırı geçmek için bekliyor.
Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenleri Polonya'ya iterek ve Rusya ile NATO'yu karşı karşıya getirmeye çalışarak "karma bir saldırı" düzenlediğini belirtti.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Von der Leyen Belarus'a yaptırımları genişleteceklerini açıkladı. Bu krizde Belarus yönetimini suçladı.
Avrupa Birliği, Belarus'u göçmenleri Polonya'ya iterek ve Rusya ile NATO'yu karşı karşıya getirmeye çalışarak "karma bir saldırı" düzenlediğini belirtti.
Rusya’dan ise gerilimin artması üzerine yeni bir hamle geldi. Rusya, Belarus hava sahasında devriye gezmek için nükleer kapasiteli iki stratejik bombardıman uçağı gönderdi.
Kremlin, Avrupa'yı kendi insan hakları ideallerini yerine getirememek ve Belarus'u "boğmaya" çalışmakla suçladı. AB'nin kriz nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.
Sınırdaki yüzlerce kişi soğuk havada sınırda zorlu şartlar altında bekliyor. Sığınmacılar, yiyecek, barınak, su ve tıbbi bakım ihtiyaçları gideremeden bekleyişlerini sürdürüyor.
MAYIS AYINDAN BERİ GERİLİM DEVAM EDİYOR
Belarus ile Avrupa Birliği arasındaki gerilim geçen Mayıs ayından bu yana had safhada. Belarus, Yunanistan'dan Litvanya'ya giden yolcu uçağını, "sahte bomba ihbarıyla" zorla indirip, uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protaseviç'i gözaltına almıştı.
Belarus'un bu hamlesi Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulanmasına neden olmuştu.
Belaruslu atlete Polonya'dan insani vize Polonya'nın, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığı takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası ülkesine gönderilmeyi reddeden Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'ya, "insani vize" sağladığı bildirildi.
ABD'den Belarus'a sert yaptırım! ABD, Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çok sayıda yetkili de bu yaptırımdan nasibini alacak, liste kabarık işte detaylar...
Göçmen dramı Avrupa kapısında
Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi devam ediyor. Avrupa Birliği, Belarus'a uygulanan yaptırımların artacağını açıkladı. Bu kriz sürecinde Rusya ise Belarus'a nükleer kapasiteli bombardıman uçakları gönderdi.
Belarus-Polonya arasındaki sığınmacı krizi devam ediyor. Binlerce kişi dondurucu soğukta sınırı geçmek için bekliyor.
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