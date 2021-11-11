İsrail güçleri tarafından Filistin El Halil'e bağlı Masafer Yatta köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 Filistinli yaralandı.
Filistin'in El Halil Valiliğine bağlı Masafer Yatta köyünde dün gece saatlerinde İsrail güçleri tarafından gerçek mermili saldırı düzenlendi. Silah ve taşlarla düzenlenen saldırı sonucunda 4 Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İsrail işgalci güçleri, Masafer Yatta köyü topraklarında yerleşimci askerlerin organize saldırılarının yanı sıra bölge sakinlerinin arazilerine büyük ölçüde el koyuyor ve evlerini yıkıyor.
İsrail basınından korkunç iddia: Bile bile 232 kişiyi öldürdüler İsrail basınından korkunç itiraf geldi. İsrail ordusunun Mayıs ayında Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda 13 katlı Cela binasına saldırmıştı. 13 katlı binada, İsrailli üst düzey komutanların yabancı basın kuruluşlarına ait ofislerin bulunduğunu öğrenmelerine rağmen saldırı emri verdiği bildirildi.
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı İsrail’in Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ve saldırıya Suriye hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.
İsrail güçleri El Halil köylerine saldırdı: 4 yaralı
İsrail güçleri tarafından Filistin El Halil'e bağlı Masafer Yatta köyüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Filistinli yaralandı.
İsrail güçleri tarafından Filistin El Halil'e bağlı Masafer Yatta köyüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 Filistinli yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İsrail,Filistin,saldırı,