Türkiye Gazetesi

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 arttı.

SALGININ BAŞINDA BERİ EN YÜKSEK VAKA

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 330 olduğu ve 26 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

Hollanda'da sosyal mesafenin yerini 'korona kartı' aldı Batı Avrupa ülkesi Hollanda'da koronavirüs salgını ile birlikte devreye giren 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ve birçok kısıtlama bugün itibarıyla sona erdi. Aşı olanların, testi negatif çıkanların ve hastalığı atlatanların belli olacağı korona kartı sistemi bu tedbirlerin yerini alacak.

Hollanda'da üçüncü doz Covid-19 önerildi Hollanda Sağlık Konseyi, ülkede bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler "öncelikli" olarak üçüncü doz koronavirüs aşısı uygulanmasına başlaması yönünde tavsiyelerde bulundu.