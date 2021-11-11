Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda sağlığından endişe edilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, uzun bir aradan sonra tekrar kameralar karşısına geçiyor. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Elizabeth, pazar günü I. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerin anısına düzenlenen geleneksel "Rememberance Sunday" adlı anma törenine katılacak. Tören, Londra'daki Whitehall'da gerçekleşecek. Açıklamada, Kraliçe'nin anma töreninin bir parçası olan anıt mezara çelenk bırakma görevini oğlu Galler Prensi Charles'a devrettiği belirtildi.

PRENS CHARLES'IN ÖLÜMÜ SARSTI

Eşi Prens Charles'ı kaybettikten sonra neredeyse katılmayı planladığı etkinliklerin birçoğunu iptal eden 95 yaşındaki Kraliçe, bir aydır doktor tavsiyeleri doğrultusunda istirahat ediyor. Elizabeth, son olarak İskoçya'nın Glasgow şehrindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ve 20 Ekim'de Kuzey İrlanda ziyareti gibi katılmayı planladığı davetleri iptal etmişti.

İLK DEFA BASTONLA YÜRÜDÜ

Bu yıl ilk defa bir etkinlikte baston kullanması ile dikkatleri üzerine çeken Elizabeth, geçtiğimiz haftalarda bazı ön tetkikler için hastanede bir gece yatarak tedavi görmüştü. Kraliçe o zamandan bu yana Windsor Kalesi'nde inzivada.

Kraliçe 2. Elizabeth'e dinlenme tavsiyesi verildi İngiltere'de doktorlar, Kraliçe 2. Elizabeth'e en az iki hafta dinlenmesi tavsiyesinde bulundu. Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, doktorların daha önce Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmesi gerektiği yönünde tavsiyede bulunduğu hatırlatılarak, şimdi de en az iki hafta boyunca dinlenmesinin tavsiye edildiği belirtildi.

Kraliçe Elizabeth geceyi hastanede geçirdi 95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in çarşamba gecesini hastanede geçirdiği, taburcu edilen kraliçenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kraliçe Elizabeth'e sağlık engeli: Kuzey İrlanda gezisini iptal etti İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, doktorlarının sağlığının şu an için elverişsiz olması sebebiyle uygun görmediği Kuzey İrlanda gezisini iptal etti. Bu durum Kraliçenin koronavirüse yakalandığı iddialarını gündeme getirdi.