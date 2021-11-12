Türkiye Gazetesi

Japonya, koronavirüs salgınının dünya üzerindeki etkisi sürerken, bu defa da yeniden kuş gribi tehlikesiyle zor günlerin eşiğine geldi. Ülkenin iki eyaletinde ortaya çıkan ve bulaşıcılığı yüksek derecede olduğu tespit edilen kuş gribi vakaları sebebiyle uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ İKİ EYALET KARANTİNAYA ALINDI

Japonya'da Akita ve Kagoshima eyaletinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsüne rastlanmasının ardından Çevre Bakanlığı risk uyarı seviyesini en üst düzeye çıkardı. Hükümet ülke genelindeki yerel yönetimleri yabani kuşların takibini arttırmaya çağırırken, uzmanlar ise kuş dışkısına dokunanların ellerini yıkamaları ve gargara yapmaları uyarısında bulundu. Enfekte olan kanatlılarla aşırı temas halinde olmadıkça kuş gribinin insanlara bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirten yetkililer, buna rağmen vatandaşlara ölü bir kuş bulduklarında yerel otoritelere haber verme uyarısı yaptı. Çevre Bakanlığı salgının patlak verdiği Akita ve Kagoshima'daki bölgeleri karantina altına alırken, salgının durumuna ilişkin araştırma süreci başlatıldığı bildirildi.

AYNI EYALETTE H5N8 TÜRÜ KUŞ GRİBİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Japonya'nın Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ve Kagoshima eyaletindeki bir pirinç tarlasının suyunda yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi virüsü tespit edilmişti. Akita'da tespit edilen virüs mutasyonunun, geçtiğimiz kış ülkenin 2005-2006 sezonundan beri gördüğü en büyük kuş gribi salgınına neden olan ölümcül H5N8 türü olduğu açıklanmıştı. Kagoshima'da bulunan mutasyon da H5 türü olarak tanımlanmıştı.

5.78 MİLYON TAVUK İTLAF EDİLMİŞTİ

Japonya'da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayı başında Kagawa'da görülen toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramıştı. Yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına Japonya Öz Savunma Kuvvetleri de (SDF) destek vermişti. Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının geçtiğimiz yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmış, önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

Japonya'da kuş gribi alarmı! Bakanlık harekete geçti Japonya'da bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edildi. Eyalet Valisi olay sonrası yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı.

Koronavirüsten çok daha tehlikeli! Uzmanlardan kuş gribi uyarısı Bilim adamları, nüfus artışı, küresel ısınma, doğal olmayan yollarla yapılan tarım ve hayvancılık gibi nedenlerin etkileriyle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların gittikçe daha ölümcül ve tehlikeli olduklarını söyledi. Covid-19, Ebola, HIV, Nipah virüsü ve Zika gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra kuş gribi virüslerinin de mutasyona uğradığını belirten uzmanlar, dünyada şu anda insanlar için ölümcül olabilen sekiz kuş türünün olduğunu açıkladı.

Fransa'da kuş gribi alarmı! Seviye 'orta'ya yükseltildi Fransa'nın kuzeyinde kuş gribi alarmı verildi. Yılın başından bu yana aynı ilde 6'ncı kez kuş gribi vakasının belirlendiği aktarılırken, çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.