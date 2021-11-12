Türkiye Gazetesi

Belçika Federal Gıda Kurumu, Anvers kentine bağlı Schilde beldesinde yabani bir kazda kuş gribi (H5N1) görüldüğünü açıkladı.



HASTALIĞA YOL AÇAN VARYANTI TESPİT EDİLDİ

Kuş gribi virüsünün hastalığa yol açan varyantının tespit edildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda yabani kuşta virüs bulunabileceğinin altı çizildi.

KÜMES HAYVANI BESLEYENLER UYARILDI

Açıklamada, ülke genelinde profesyonel ya da hobi amaçlı kümes hayvanları besleyenlerin, hayvanlarını pazartesiden itibaren önlem amacıyla kapalı yerde tutması veya yabani hayvanlarla temasın önlenmesi için ağ içinde bulundurması gerektiği duyuruldu. Kümes hayvanlarına ve kuşlara yağmur suyu veya yerde birikmiş suların da verilmemesi talep edildi.



Japonya'da kuş gribi tehlikesi geri döndü: Uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı Japonya, 2 eyaletinde çıkan ve bulaşıcılığı yüksek seviyede olan kuş gribi vakalarının yükselmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı seviyesi en üs düzeye çıkarılarak karantina başlatıldı.



Koronavirüsten çok daha tehlikeli! Uzmanlardan kuş gribi uyarısı Bilim adamları, nüfus artışı, küresel ısınma, doğal olmayan yollarla yapılan tarım ve hayvancılık gibi nedenlerin etkileriyle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların gittikçe daha ölümcül ve tehlikeli olduklarını söyledi. Covid-19, Ebola, HIV, Nipah virüsü ve Zika gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra kuş gribi virüslerinin de mutasyona uğradığını belirten uzmanlar, dünyada şu anda insanlar için ölümcül olabilen sekiz kuş türünün olduğunu açıkladı.