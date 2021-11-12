Türkiye Gazetesi

Son dönemde Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizine ilişkin NATO'dan kınama geldi. Yapılan açıklamada, "Kuzey Atlantik Konseyi, Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya'yı hedef alan hibrit saldırıların parçası olarak yapay şekilde oluşturulan düzensiz göçün komşu ülkelere karşı araç olarak kullanılmasını güçlü şekilde kınıyor" ifadeleri yer aldı.



Belarus’un söz konusu eylemlerinin savunmasız insanların hayatını tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, “NATO, Polonya, Litvanya, Letonya ve etkilenen diğer müttefik ülkelerle dayanışma içinde. NATO, uluslararası kuruluşlarla yakın koordinasyon gerektiren bir duruma cevap olarak müttefikler tarafından bireysel ve toplu olarak alınan temel değerler ve geçerli uluslararası hukuk rehberliğinde alınan önlemleri destekliyor” denildi.

“Belarus’un, Polonya, Litvanya ve Letonya ile sınırlarda gerilimi tırmandırması ve provokasyon riskine karşı tetikte olacağız ve ittifakın güvenliği üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceğiz” ifadelerinin yer aldığı açıklamada ayrıca, Belarus'a söz konusu eylemlerine son vermeye, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı göstermeye ve uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı.



Göçmen dramı Avrupa kapısında Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi devam ediyor. Avrupa Birliği, Belarus'a uygulanan yaptırımların artacağını açıkladı. Bu kriz sürecinde Rusya ise Belarus'a nükleer kapasiteli bombardıman uçakları gönderdi.



Polonya ve Belarus sınırındaki göçmenlere polis müdahalesi Belarus sınırından Polonya’ya geçmeye çalışan göçmenler Polonya silahlı kuvvetlerinin müdahalesi ile karşılaştı



BM: Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici Birleşmiş Milletler (BM), Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 2'si Iraklı 4 göçmenin donarak ölmesinin şok edici olduğunu ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.