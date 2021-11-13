Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Polonya ile Belarus arasında sınırdaki mülteciler yüzünden başlayan gerginlik büyüyor. Günlerdir Avrupa’ya geçmek için sınırda bekleyen mültecileri engellemesi istenen ve aksi hâlde yaptırıma maruz kalacağı konusunda Avrupa Birliği (AB) tarafından tehdit edilen Belarus’un cevabı ise sert oldu. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, AB’nin yaptırımları genişletmesi hâlinde Avrupa'ya gaz geçişini kesmekle tehdit etti.

KRİZ 2020 SEÇİMLERİYLE BAŞLADI

Polonya ile Belarus sınırındaki kriz Belarus'ta 2020'de yapılan seçimlere kadar uzanıyor. Cumhurbaşkanı Lukaşenko’nun açık farkla kazandığı seçimler sonrası hile yapıldığı iddialarıyla sokağa çıkan muhaliflere sert müdahale yapılmış AB ülkeleri de bu tezi desteklemişti. Binlerce kişinin tutuklanmasının ardından AB tarafı Belarus'u hedef alan bir dizi sert yaptırım uygulamaya başladı.



Polonya-Belarussınırında, dondurucu soğukta insanlık dramı yaşanıyor

İki taraf arasında gerilim artarken Rusya'nın desteğini alan Minsk yönetimi yaptırımlara tepkisini "göçmen akışını kontrol altına almak için gereken fonlardan ülkenin yoksun bırakıldığını" savunarak ve yasa dışı göçü durdurmak için yapılan anlaşmaya artık uymayacağını açıklayarak gösterdi. Böylece Polonya sınırına göçmen akını başladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AB'nin yeni yaptırım paketlerine sert bir cevap olarak ülkesinin transit geçişleri ve Yamal Boru Hattını kapatabileceğini hatırlatarak, “Avrupa'yı ısıyla donatıyoruz, ancak sınırı kapatmakla tehdit ediyorlar. Peki ya oradaki doğalgazı kapatırsak? Polonya liderliğine, Litvanyalılara ve diğer boş kafalı kişilere konuşmadan önce düşünmelerini tavsiye ederim” dedi.

YAPTIRIMLAR GÜNDEMDE

ABD, AB ve NATO ise Alexander Lukaşenko hükûmetini AB'nin doğu sınırındaki göçmen krizini, insan hakları ihlallerine yönelik yaptırımların intikamı olarak bloğu istikrarsızlaştırmak için koz olarak kullanmakla suçluyor. Lukaşenko rejimini kınayan Beyaz Saray, yeni yaptırımların “AB, diğer ortaklar ve müttefikler ile yakın koordinasyon” içinde hazırlanacağını ancak ne zaman devreye gireceğini ise açıklamadı.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi, AB’yi endişelendirmekle kalmadı, Brüksel ve Moskova’yı da karşı karşıya getirdi. Göçmen krizinde Rusya'nın payı olduğu suçlamalarını reddeden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, AB'nin Orta Doğu ülkelerinden Belarus’a göçmen taşıdığı gerekçesiyle Rus havayolu şirketi Aeroflot’a yaptırım uygulamayı değerlendirdiği yönündeki haberlere tepki gösterdi. Peskov, “Bu çılgınlık olur” dedi.

TÜRKİYE AB GÖRÜŞMELERİ

Polonya ile Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi devam ederken, Türkiye ile AB’nin bir dizi önlem üzerinde anlaştığı öne sürüldü. Buna göre Türkiye’nin, Belarus'a giden göçmen sayısının azaltılması için daha sıkı kontrol mekanizması kuracağı iddia edildi. AB ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya göre, Polonya sınırında yığılan ve AB ülkelerine gitmek isteyen göçmen baskısının azaltılması için Türkiye, Belarus uçuşlarında tek yön bilet satışına son verecek. Böylece Türkiye'den Minsk'e gitmek isteyenler çift yön bilet almak zorunda kalacak.

AB: Biz Türkiye’deki mültecileri destekliyoruz Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, "göçmenleri kullanmak ve AB sınırlarına gitmeye teşvik etmekle" suçladığı Belarus yönetimini "gayrimeşru ve umutsuz" olarak tanımlarken, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu vurguladı.

Avrupa’da yüz binlerce mülteci çocuk kayıp! Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, raporlara göre Avrupa’da yüz binlerce mülteci çocuğun kaybolduğunu belirterek, henüz dünya genelinde bu sorunun çözümü için somut bir adım atılmadığını ifade etti. Mevcut durumun her geçen gün daha dramatik bir hâl aldığına dikkati çeken Yaşar, şu değerlendirmelerde bulundu: