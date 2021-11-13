Türkiye Gazetesi

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Aleksey Reznikov, ordunun ihtiyaçları için Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını ifade etti. Reznikov, "Türk ortaklarımız Bayraktarları üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye'de üretilecekler ama Ukrayna'ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar" dedi.

"İLGİNÇ ÇALIŞMALAR VAR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, "Biz bu duruma 1 günde ya da 2 günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, TB2'leri ilk kez 26 Ekim'de Donbas bölgesinde Rusya yanlısı milislere karşı kullanmış, olay Moskova’da büyük yankı uyandırmıştı

. Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak adım: Daha fazla Türk SİHA'sı istiyoruz Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları alan Ukrayna’dan yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların sayılarını arttıracaklarını belirtti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların Bayraktar TB2’lere saldırı düzenleyerek vurduklarını söyleyen Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız" dedi.

Uydu görüntüleri ortaya çıkardı! Rusya Ukrayna sınırına asker ve teçhizat yığdı Rusya’nın Ukrayna sınırına asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki haberlerin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Rus kasabası Yelyna yakınlarındaki fotoğraflar sınırda hareketlilik yaşandığını gösterdi.